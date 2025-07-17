Появились новые свидетельства, подтверждающие вчерашнюю информацию народного депутата Артема Дмитрука о том, что мобилизованный расстрелял сержантов на черниговском полигоне.

Об этом пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Он привел такие же сведения, что и Дмитрук: инцидент произошел утром 16 июля во время учебных стрельб. Курсант части А3321 по фамилии Кошель по неизвестным причинам привел свой автомат АКМ-74 в боевое положение и начал стрелять по инструкторам. В результате инцидента погибли старший сержант Кришталь и главный сержант Рекуненко. По словам очевидцев, курсант сделал каждому из них контрольные выстрелы в голову.

Также под обстрел попал третий военнослужащий, старший сержант Скрипка, однако четыре пули вошли в бронежилет, благодаря чему мужчина остался жив.

При этом стрельбу Кошель открыл, когда военные парами выходили на огневой рубеж. Курсант неожиданно развернулся и принялся стрелять в спину инструкторам.

Один из убитых, как сообщается, впервые увидел курсанта в этот день.

Еще выяснилось, что после прибытия в часть Кошель заявлял, что не собирается служить и еще в 2022 году хотел выехать в Россию.

Мобилизованный адвокат Клим Братковский тоже подтверждает расстрел двух инструкторов мобилизованным на черниговском полигоне. По его данным, это произошло на Гончаровском учебном полигоне.

"Если у других курсантов есть автоматы и они могут дать очередь в ответ, то у инструкторов на рубеже нет оружия. Они безоружны. А вы же знаете, что ТЦК после ВВК посылают на БЗВП (базовая общевойсковая подготовка - Ред.) даже шизофреников, поэтому не удивительно, что такое могло произойти", - комментирует происшествие Братковский.

Следственные действия для установления мотивов расстрела продолжаются. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее мы писали, что на заправке в Пирятине Полтавской области застрелили сотрудника военкомата, который транспортировал мобилизованных в часть.

А в Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся.