Во время учебных стрельб в учебном центре, расположенном в Черниговской области, мобилизованный мужчина убил двух сержантов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Артем Дмитрук.

По его словам, военнослужащий привёл автомат в боевое положение и открыл огонь, в результате которого погибли сержанты.

Согласно цитируемому нардепом документу, "16 июля 2025 года, около 14:45, вблизи посёлка Гончаровское Черниговского района Черниговской области, во время проведения учебных стрельб на общевойсковом полигоне Сухопутных войск ВСУ, курсант воинской части А3321, солдат Кошель Б. Е., по неустановленному на данный момент мотиву, схватил автомат АКМ-74, привёл его в боевое положение и произвёл выстрелы в сторону старшего сержанта Крышталя Д. О., главного сержанта Рекуненко О. Л., старшего сержанта Скрипки Д .О".

"В результате выстрелов военнослужащие Рекуненко О.Л. и Крышталь Д.О. получили множественные проникающие огнестрельные ранения, от которых умерли на месте происшествия… Кошель Б.Е. не попал в военнослужащего Скрипку Д.О., вследствие чего тот не получил телесных повреждений", – говорится в документе.

Официально этот случай никто не подтверждал, однако Дмитрук уверяет, что подобных историй немало, просто они не становятся достоянием общественности.

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