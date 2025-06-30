Люди в военной форме расстреляли семью под Покровском в Донецкой области, чтобы ее ограбить.

Об этом в соцсети ТикТок сообщил знакомый погибшего Владислава Карпачева Станислав Прытков. Это произошло в селе Гришино - на территории, подконтрольной ВСУ.

"В селе Гришино, под Покровском, люди в форме зашли в дом, расстреляли сына, мать и собаку. Ограбили, забрали машину и уехали... Прямо о том, что убили военные, никто не говорит. Используют формулировку "люди в форме с оружием". Гришино находится за Покровском. Влад (погибший) занимался ремонтом авто, у них были СТО и магазинчик. Ночью к ним ворвались, сначала застрелили его мать и собаку. Влад пытался спрятаться в подвале, но его нашли и после расспросов о деньгах тоже расстреляли. Угнали "Тойоту" и обчистили дом. Машину впоследствии видели в Днепропетровской области. Как она проехала как минимум через три блокпоста – вопрос риторический, за рулем бойцы ведь", – написал он.

Прытков заявил, что угнанная машина имеет номер АН1070РА, который, судя по открытым базам данных, действительно зарегистрирован в Покровске.

Другие знакомые Карпачева собирают в соцсетях на похороны убитого парня и его мамы.

Телеграм-каналы также публикуют ориентировку по делу погибших матери и сына. В документе, датированном 26 июня, говорится, что в 08:13 в полицию поступило сообщение об исчезновении двух человек - Галины Карпачевой 1975 года рождения и Владислава Карпачева 1999 года рождения. Женщина, по словам заявительницы, не вернулась домой из школы, а её сын перестал выходить на связь накануне, около 23:00. Инцидент произошёл в селе Гришино Покровского района Донецкой области.

В ориентировке также упоминается, что в ночь на 26 июня в дом, где проживали мать и сын, заходили неизвестные в военной форме. Кроме того, с территории дома исчез автомобиль Toyota бронзового цвета с номерными знаками АН1070РА. Эта машина зарегистрирована на Игоря Викторовича Карпачева, 1958 года рождения (отца погибшего парня). На ориентировке размещено фото пропавшего автомобиля.

Официально полиция этой истории не комментировала.

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