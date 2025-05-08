Полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его тещу на почве ссоры из-за денег за купленное оружие.

Об этом сообщается в Фейсбуке правоохранителей.

Как рассказали в полиции, убийство произошло сегодня в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе правоохранителей проинформировали очевидцы. На место немедленно прибыли руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и медики.

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Но сегодня между ними произошел конфликт из-за оплаты: военный требовал у покупателя доплатить ему определенную сумму. В результате покупатель из приобретенного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. После этого злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.

Спецназ оцепили дом убийцы и в течение часа задержал мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.

По данным местных телеграм-каналов, убийцу не задерживали, а он сам сдался полиции. Также они сообщают, что преступление совершил местный автомеханик, всю жизнь занимавшийся ремонтом автомобилей.

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