Внучка убила и расчленила бывшего мэра Самары с женой, чтобы продать имущество
Бывшего мэра российской Самары Виктора Тархова и его жену убила их собственная внучка, а затем расчленила тела чтобы скрыть следы преступления.
Об этом сообщают российские СМИ.
Убийство произошло около месяца назад.
Как пишут телеграм-каналы, молодая женщина сначала нанесла свои престарелым родственникам многочисленные удары, что повлекли смерть, а расчленённые останки законсервировала в бочках.
Кроме того, по версии следствия РФ, подозреваемая сама отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, чтобы создать впечатление, что они ещё живы.
В течение месяца после совершённого злодеяния внучка продала имущество своих жертв, включая коллекцию икон и автомобили.
Ранее в России поймали подростка, который хотел убить молотком воевавшего в Украине депутата.
Речь шла о депутате Саратовской облдумы Александре Янкловиче, который осенью 2023 года заявил, что отправляется воевать в Украину в составе Росгвардии.
Также мы сообщали, что сидевший за убийство "вагнеровец" расчленил женщину когда вернулся с войны в Украине.