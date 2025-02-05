Бывшего мэра российской Самары Виктора Тархова и его жену убила их собственная внучка, а затем расчленила тела чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщают российские СМИ.

Убийство произошло около месяца назад.

Как пишут телеграм-каналы, молодая женщина сначала нанесла свои престарелым родственникам многочисленные удары, что повлекли смерть, а расчленённые останки законсервировала в бочках.

Кроме того, по версии следствия РФ, подозреваемая сама отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, чтобы создать впечатление, что они ещё живы.

В течение месяца после совершённого злодеяния внучка продала имущество своих жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

Ранее в России поймали подростка, который хотел убить молотком воевавшего в Украине депутата.

Речь шла о депутате Саратовской облдумы Александре Янкловиче, который осенью 2023 года заявил, что отправляется воевать в Украину в составе Росгвардии.

Также мы сообщали, что сидевший за убийство "вагнеровец" расчленил женщину когда вернулся с войны в Украине.