Народный артист России и депутат Государственной Думы Николай Бурляев направил в Следственный комитет РФ обращение с просьбой провести расследование смерти поэта Михаила Лермонтова.

Об этом сообщают российские издания.

"Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", - говорится в обращении.

Депутат добавил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после смерти классика литературы в 1841 году.



"В этой связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул Бурляев.

По официальной версии, поэт был убит майором в отставке Николаем Мартыновым во время дуэли у подножия горы Машук 27 июля 1841 года.

Комментируя инициативу Бурляева, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, не стоит отвлекать Следком такими запросами.

"В погоне за вниманием политики не только вносят сомнительные инициативы и запреты, но и занимаются откровенно странными вещами. У Следственного комитета и без того много важных задач. Печально, что некоторые депутаты позволяют себе отнимать время ведомства таким информационным шумом. Самое главное, чтобы в следующий раз никто из парламентариев не решил пойти дальше, предложив, например, обнародовать список военных преступлений Чингисхана или расследовать обстоятельства гибели царевича Дмитрия", — сказал сенатор.

Однако сам 78-летний Бурляев сообщил, что глава Следкома Александр Бастрыкин уже знает о приведенных им доводах и говорил, что "это очень интересно и Следственный комитет этим займется".

К слову, в 1986 году Бурляев снял фильм "Лермонтов" как режиссер с собой в главной роли. Жена Бурляева Наталья Бондарчук сыграла мать поэта, сын Иван - маленького Мишу Лермонтова, а теща Инна Макарова - бабушку. В прокат фильм не пустили, режиссер обвинил в этом масонов.

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