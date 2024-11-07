В сети появилось аудиозапись, на которой бывший "глава правительства ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ Александр Бородай называет российских солдат "мясом" и "запасными" людьми, которые должны вынудить Украину жертвовать своими "молодыми, сильными, здоровыми" солдатами.

Подлинность плёнки подтвердил сам Бородай.

"С точки зрения людей в костюмах эти люди не представляют большой социальной ценности. Они, как правило, старше, верно? Они не являются продуктивными членами общества. Их покупают как мясо. (Их задача) максимально измотать силы противника, пока остальные в тылу готовятся к главному наступлению. Просто измотать их, понимаете? Никто не ожидает от этих сил какой-то ошеломительной или даже маленькой победы. Это просто человеческие ресурсы, которые расходуются. Мы собрали этих запасных людей со всей России. Враг на это ведется, если вы заметили. Ведь кого посылали против нас? Молодых, сильных, здоровых, людей репродуктивного возраста... Лучших. Самых храбрых, самых смелых, все такое", — говорит на записи Бородай.

Такая тактика, по его словам, "истощила" военные резервы Украины.

Позже Бородай признался, что запись была сделана в 2023 году накануне контрнаступления ВСУ. Он заявил, что его слова были "довольно резкими, но правдивыми", и будучи командиром нерегулярного подразделения он также считал себя расходным материалом.

Ранее тот же Бородай предлагали увеличить до 50 лет призывной возраст тех, кто получил российское гражданство.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущий с запада на Курахово. Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки. На карте DS видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

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