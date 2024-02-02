В РФ предлагают существенно увеличить призывной возраст для мужчин, получивших российское гражданство: с 30 лет до 50.

Такой законопроект внесен в Госдуму РФ. Среди его авторов - депутаты "Единой России", в том числе бывший "глава правительства" так называемой "ДНР" Александр Бородай.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас, "как показывает практика", уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или "намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста" и только после этого получают российский паспорт.

При этом руководство Госдумы РФ выступило против увеличения призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством РФ.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", - сказал спикер Госдумы Володин.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации.

Напомним, Путин разрешил гражданам Украины получать гражданство РФ в упрощённом порядке - без знания русского языка, истории, законодательства и без предварительного проживания на территории РФ в течение пяти лет. Это также касается граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.

Кроме того, в указе говорится о принятии в гражданство РФ лиц, проживавших в Крыму до марта 2014 года.