В Харьковском СИЗО жестоко избили арестованного и оставили умирать, не вызывая скорую
Государственное бюро расследований уведомило о подозрении семерых работников Харьковского СИЗО, которые оставили умирать в камере избитого задержанного.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как установило следствие, в апреле работники СИЗО решили "воспитать" одного из только что доставленных подозреваемых и поместили его в камеру с уже осужденным, что является грубым нарушением закона. По закону лица, приговор которым еще не вступил в силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными.
Через несколько часов после перевода мужчины осужденный избил его до полуобморочного состояния. Однако никто не оказал пострадавшему медицинскую помощь и не вызвал скорую. Работники изолятора оставили его в удаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет.
Ночью задержанный скончался из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь.
Чтобы скрыть обстоятельства преступления, работники СИЗО официально заявили, что мужчина погиб во время драки в камере, умышленно умолчав о факте незаконного перевода и бездействия в оказании помощи.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении уже бывшему руководителю следственного изолятора, двум оперуполномоченным, дежурному помощнику начальника, старшему по корпусу и двум младшим инспекторам учреждения. Их подозревают по следующим статьям:
- превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);
- оставление в опасности, повлекшее смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины);
- служебная халатность, повлекшая гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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