В Полтавском СИЗО жестоко и систематически пытали людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, "камера пыток" была обустроена на территории медицинской части. Там людей на несколько суток привязывали к металлической кровати без еды, воды и туалета.

Так "наказывали" людей, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников.

Подозрения получили дежурный и старший корпуса отдела режима и охраны.

Напомним, это уже не первый случай жестоких пыток в украинских тюрьмах. В прошлом году большой резонанс вызвало дело об издевательствах над заключенными в Божковской колонии №16.

ГБР сообщало, что в Божковской колонии действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Подробнее о пытках в украинских тюрьмах мы писали в отдельном материале.

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