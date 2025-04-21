В медицинской части Полтавского СИЗО жестоко и систематически пытали людей. Видео ГБР
В Полтавском СИЗО жестоко и систематически пытали людей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, "камера пыток" была обустроена на территории медицинской части. Там людей на несколько суток привязывали к металлической кровати без еды, воды и туалета.
Так "наказывали" людей, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников.
Подозрения получили дежурный и старший корпуса отдела режима и охраны.
Напомним, это уже не первый случай жестоких пыток в украинских тюрьмах. В прошлом году большой резонанс вызвало дело об издевательствах над заключенными в Божковской колонии №16.
ГБР сообщало, что в Божковской колонии действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.
Подробнее о пытках в украинских тюрьмах мы писали в отдельном материале.
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