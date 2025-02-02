Государственное бюро расследований установило, что в Божковской колонии №16 в Полтавской области действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Весной 2024 года сотрудники ГБР разоблачили масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии. Также они были обнаружены не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток повлекла за собой смерть.

По данным следствия, жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений.

"Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения", - говорится в сообщении.

Их заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа применялись пытки: избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д.

Так, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Пятерым должностным лицам Божковской колонии №16 сообщили о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки). Действия главы организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Ранее "Страна" подробно писала о пытках и публиковала видео избиения заключенных в колонии №16.