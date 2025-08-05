На юге Украины водитель двухколёсного транспортного средства убил служащего нацполиции в ходе проверки документов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Фейсбуке.

Сообщается, что сегодня около 18:00 на окраине Измаила патрульная полиция остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. После этого мужчина достал оружие и стал стрелять в сторону полицейских.

"В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападающего. Обоих госпитализировали. К сожалению, старший лейтенант полиции скончался в больнице. Злоумышленник с огнестрельными ранениями находится в больнице", – пишет Нацполиция.

Ранее в Одессе избили инспекторшу полиции во время рейда ТЦК.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина ударил отверткой полицейского при проверке документов.

Война в Украине продолжается 1259-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 5 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в посёлке Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Противник также продвинулся на юге Донецкой области около Зелёного Поля и около Лимана.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.