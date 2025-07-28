Сегодня ночью в Одессе избили инспектора полиции во время задержания мужчины для доставления его в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Автомобиль остановили за нарушение ПДД, водитель оказался в розыске ТЦК. Он пытался сбежать и сопротивлялся, прохожие стали его защищать и избили полицейскую. Она госпиталазирована.

"Законные требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался бежать. Во время задержания очевидцы происшествия, не разобравшись в ситуации, начали препятствовать действиям полицейских", - говорится в сообщении.

Всех причастных задержали, водителя доставили в ТЦК.

Напомним, вчера в Хмельницкой области произошел конфликт местных жителей с работниками ТЦК.

Война в Украине идет 1251-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.