В Хмельницкой области произошел конфликт местных жителей с работниками ТЦК. Об этом сообщает один из свидетелей в социальных сетях.

По его словам, жесткий инцидент произошел с участием представителей военкомата и полиции в Хмельницкой области, которые задержали мужчину.

За него вступились местные жители.

Отмечается, что поведение силовиков было крайне агрессивным: они применяли силу, толкали людей, оскорбляли — даже женщин.

Напомним, после того, как в Полтаве произошёл очередной случай принудительной мобилизации, местные жители заблокировали транспортное средство с посаженными туда мужчинами. Таким образом они позволили части из них сбежать.

Также мы публиковали кадры как на родине президента Владимира Зеленского военком избил пожилого отца мобилизованного.

Между тем народный депутат Анна Скороход утверждает, что действия сотрудников ТЦК и СП становятся всё более жестокими, перегибы в мобилизации со стороны военкомов случаются регулярно. Она привела в пример случай женщины, у которой военкомы забрали сына с бронью от мобилизации - и он уже служит.