Действия сотрудников ТЦК и СП становятся всё более жестокими, перегибы в мобилизации со стороны военкомов случаются регулярно.

Об этом в интервью одному из Ютуб-каналов заявила народный депутат Анна Скороход.

"Относительно действий ТЦК ничего не меняется. Более того, они становятся еще более жестокими и есть такие ужасные случаи... Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают медицинскую помощь вовремя и люди умирают? Это происходит ежедневно по всей Украине. Никто ничего не хочет решать — это большие деньги", - заявила Скороход.

По словам депутата, к ней на прием пришла женщина, сына которой на остановке избили, забрызгали перцевым баллончиком его глаза и отправили в ТЦК, где за час без медкомиссии определили годным, оформили все бумаги и увезли на полигон. У другой женщины забрали сына с бронью от мобилизации - и он уже служит.

Ранее мы не раз сообщали об избиениях военкомами. Так, в Одессе сотрудники ТЦК сильно избили врача, приехавшего из Харькова. Потерпевший попал в больницу, но остался жив.

А военнослужащий взвода охраны столичного ТЦК до смерти забил мобилизованного, от которого отказались учебные части.