Мир должен обратить внимание на бусификацию в Украине.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Международное политическое сообщество отворачивается, когда жестокие призывы в ВСУ, проводимые в Украине, становятся достоянием общественности. Венгерское правительство обратилось к министру по делам общин и иностранных дел на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе во вторник. В Украине ведётся охота на людей. Мужчин, не имеющих подготовки, а зачастую совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют служить на передовой. И людей избивают. До смерти избивают. Жестоко, потому что они не хотят идти на войну. Они не хотят участвовать в убийствах, лишённых какой-либо рациональности. Это неприемлемо", – заявил Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против Украины из-за гибели этнического венгра, которого, как заявляет Будапешт, избили в ТЦК.

Также Орбан требует от Брюсселя принять меры против принудительной мобилизации в Украине.

Напомним, Украина назвала "манипулятивными" заявления о смерти венгра в ходе мобилизационных мероприятий.

Как сообщалось, Венгрия вызвала украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, которого военкомы забили до смерти железными прутьями за нежелание служить.