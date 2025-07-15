Венгрия призывает Евросоюз ввести санкции против Украины из-за гибели этнического венгра, которого, как заявляет Будапешт, избили в ТЦК.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Йожефа Шебештьена насмерть забили во время принудительной мобилизации на Закарпатье. Правительство Венгрии сегодня инициировало в Брюсселе немедленное включение в санкционный список ЕС по правам человека тех украинских руководителей, которые ответственны за смерть гражданина Венгрии", - сказал глава венгерского правительства.

Напомним, Украина назвала "манипулятивными" заявления о смерти венгра в ходе мобилизационных мероприятий.

Между тем Орбан призвал Брюссель принять меры против принудительной мобилизации в Украине.

Он сказал, что недопустимо, "чтобы людей забивали до смерти в стране, находящейся в состоянии войны, а если жертва также является гражданином государства-члена ЕС, то Европейский союз не может молчать".

Перед этим Венгрия вызвала украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, которого военкомы забили до смерти железными прутьями за нежелание служить.