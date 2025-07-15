Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз принять меры против "принудительного призыва" в украинскую армию.

Об этом венгерский политик заявил в интервью на YouTube-канале Magyar Nemzet.

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в ЕС, а на следующий день хоронить людей, которых забили до смерти во время принудительного призыва", - сказал Орбан.

Так он прокомментировал инцидент с гибелью этнического венгра, избитого в ТЦК, в чем Венгрия обвиняет Украину (Киев назвал это "манипуляцией").

Орбан сообщил, что венгерское правительство отслеживает случаи призыва венгров, знает, сколько из них погибли, сколько остались сиротами, и оказывает помощь пострадавшим семьям.

Он сказал, что недопустимо, "чтобы людей забивали до смерти в стране, находящейся в состоянии войны, а если жертва также является гражданином государства-члена ЕС, то Европейский союз не может молчать".

Ранее Венгрия вызвала украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, которого военкомы забили до смерти железными прутьями за нежелание служить.

Незадолго до этого венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что венгры не хотят гибнуть за Украину.