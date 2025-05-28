Украинским военным, давно находившимся в российском плену, показывали видеоролики с бусификацией, однако они считали, что это пропаганда. После возвращения домой их мнение переменилось.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью "Громадському радио".

"Я общалась с одним из освобожденных военнопленных, который сказал, что когда им начали включать пропаганду Соловьева и Соловьев начал рассказывать, что в Украине происходит насильственная мобилизация, они смеялись и говорили: "Это пропаганда придумала, в Украине такого не может быть! Каждый будет защищать свой дом". Это люди, которые три года в плену. Когда они вернулись сюда, то поняли, что эта пропаганда в чем-то имеет место, они очень удивились", - рассказала омбудсмен.

Решетилова добавила, что для нее загадка, "как мы до такого дошли".

"Кто-то скажет, что провалена информационная политика, не было достаточной пропаганды. Моя позиция в том, что на украинцев пропаганда никогда не повлияет. Чем больше будет пропаганды, тем больше будет сопротивление этой пропаганде. Вопрос в том, что в какой-то момент что-то пошло не так. Дело в том, что в какой-то момент критическая масса тех, кто хотел защищать свой дом, пошел его защищать. И моя задача - сделать адаптационный период для тех, кто идет в ВСУ не по собственной воле, как можно более гуманным", - обрисовала она свою задачу.

Ранее народный депутат Георгий Мазурашу заявлял, что Вооруженные силы Украины испытывают дефицит желающих воевать с лета 2022 года, когда началась ловля военнообязанных на улице с насильственной доставкой в ТЦК - то есть бусификация.

А глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич недавно признался, что люто ненавидит бусификацию.

Народный же депутат Алексей Гончаренко приносил на трибуну парламента ноутбук, чтобы показать один из многочисленных роликов с силовой мобилизацией.