Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что люто ненавидит "бусификацию".

Так принудительную мобилизацию назвал журналист ВВС, спросив мнение нардепа по этому поводу.

"Мое личное мнение – я это люто ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в генеральный штаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, потому что мы собираемся постоянно и говорим. Руководители, которые приходят, обычно они постоянно говорят: мы против этого (бусификации - ВВС), мы постоянно проводим разъяснительную работу", - заявил Завитневич.

И добавил, что "в некоторых областях этого в десятки раз меньше, чем в других".

При этом Завитневич считает, что система наказания уклонистов через суд "не работает" из-за нехватки судей и средств ТЦК на юристов.

Напомним, в начале апреля Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для выявления нарушений в ходе мобилизации.

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