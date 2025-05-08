Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заявил, что люто ненавидит "бусификацию"
Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что люто ненавидит "бусификацию".
Так принудительную мобилизацию назвал журналист ВВС, спросив мнение нардепа по этому поводу.
"Мое личное мнение – я это люто ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в генеральный штаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, потому что мы собираемся постоянно и говорим. Руководители, которые приходят, обычно они постоянно говорят: мы против этого (бусификации - ВВС), мы постоянно проводим разъяснительную работу", - заявил Завитневич.
И добавил, что "в некоторых областях этого в десятки раз меньше, чем в других".
При этом Завитневич считает, что система наказания уклонистов через суд "не работает" из-за нехватки судей и средств ТЦК на юристов.
Напомним, в начале апреля Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для выявления нарушений в ходе мобилизации.
Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.