Вооруженные силы Украины испытывают дефицит желающих воевать с лета 2022 года, когда началась ловля военнообязанных на улице с насильственной доставкой в ТЦК - то есть бусификация.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил народный депутат Георгий Мазурашу.

"Мы понимаем, что критически не хватает кадров для армии. Можно, конечно, голову в песок и делать вид дальше, что все хорошо, что нужно всех загонять в армию и типа это как-то решит проблему. Но мы понимаем, что это расчет на каких-то дебилов, которые это не понимают. Это не дает результата, это надежда на надежду", - сказал Мазурашу.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич недавно признался, что люто ненавидит бусификацию.

А народный депутат Алексей Гончаренко приносил на трибуну парламента ноутбук, чтобы показать один из многочисленных роликов с силовой мобилизацией.

Между тем Владимир Зеленский заверил, что случаи произвола ТЦК в Украине единичны.

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