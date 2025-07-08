"Никаких противоправных действий" в отношении женщины, которая пыталась остановить микроавтобус с мобилизованным сыном, его сотрудники не совершили.

Об этом сообщает областной ТЦК Харьковской области на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, на опубликованном видео женщина препятствует движению транспортного средства, затем её отталкивает один из военкомов, после чего гражданка падает на землю.

Местные паблики написали, что в результате инцидента женщина умерла. Однако в пресс-службе полиции региона заявили, пострадавшая от госпитализации отказалась, другие обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее в Черновцах военком избил пожилого человека, который пришёл за сыном в ТЦК.

Война в Украине продолжается 1231-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 8 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного – первого населённого пункта в Днепропетровской области Украины. Киев этого не подтверждает. По данным Deep State, на подступах к Днепропетровщине неприятель захватил село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Противник также снова продвинулся в Запорожской области: заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у посёлка Степного.

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