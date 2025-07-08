Украинцев, которые поддерживают в соцсетях российские удары по ТЦК и СП, следует сажать за государственную измену.

Об этом в интервью УНИАН заявил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. Поэтому буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях нужно, чтобы приезжала СБУ. Чтобы таких паковали и давали сроки по 111-й статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов", - считает Дикий.

Также он выразил уверенность в том, что к осени удастся "выровнять ситуацию" с ударами по ТЦК.

"Но это требует огромных усилий, сконцентрированных именно на поиске новых средств массового сбивания вражеских дронов. То есть это не день, не неделя… Боюсь, что все лето нам нужно будет перетерпеть под этими ударами. А к осени все выровнять. Иначе осень и зима будут очень тяжелыми", - спрогнозировал Дикий.

Ранее спикер Сухопутных войск заявил, что ударами по военкоматам россияне намереваются пробудить чувства ненависти к ТЦК у жильцов близлежащих домов, которые могут начать совершать какие-то действия против органов мобилизации.

Что касается Дикого, то недавно он говорил, что для победы в войне нужно мобилизовать 500 000 украинцев.