Сегодня днем Россия осуществила атаки беспилотников на Харьков и Запорожье. В результате пострадали Территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

По предварительным данным, среди пострадавших есть раненые военнослужащие.

После удара по Запорожью ранения получил один военнослужащий.

На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Идет ликвидация последствий совершенной атаки и фиксация военного преступления в России.

В результате попадания по ТЦК Харькова — по меньшей мере трое пострадавших, состояние которых уточняется.

Со слов мэра Харькова Игоря Терехова, по городу было шесть прилетов. Известно об 11-ти пострадавших после атаки дронов.

Еще один человек может быть под завалами. Прилеты были зафиксированы в Холодногорском районе, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура и автомобили.

Напомним, сегодня Винницкий ТЦК сообщил, что "приостанавливает свою деятельность" по основному адресу из-за "напряженной ситуации в стране" с целью "обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан".

При этом на текующей неделе произошло минимум три случая атаки отделения ТЦК.

До того в течение последней недели были осуществлены удары по зданию ТЦК в Кривом Роге. Затем по территории Полтавского ТЦК также был нанесен удар БпЛА.

Третий удар по зданию ТЦК и СП был зафиксирован Кременчуге Полтавской области.