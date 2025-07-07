Винницкий ТЦК сообщил, что "приостанавливает свою деятельность" по основному адресу из-за "напряженной ситуации в стране" с целью "обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан".

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31", - говорится в сообщении.

При этом также называются новые адреса, где будут решаться вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов.

Напомним, что в последнее время РФ начала атаковать здания ТЦК по всей Украине. На текующей неделе произошло минимум три случая атаки отделения ТЦК.

До того в течение последней недели были осуществлены удары по зданию ТЦК в Кривом Роге. Затем по территории Полтавского ТЦК также был нанесен удар БпЛА.

Третий удар по зданию ТЦК и СП был зафиксирован Кременчуге Полтавской области.

Возможно, Винницкий ТЦК из-за этого решил отделить мобилизационные функции от других по разным локациям.