Этой ночью Россия нанесла удары по территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ночной атаки беспилотников на столицу повреждена тепломагистраль большого диаметра.

По его словам, без горячей воды остались около 500 зданий, в том числе жилые дома, школы, медучреждения и ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

В Деснянском районе из-за падения обломков БпЛА повреждены фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. При этом произошло возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать.

В Соломенском районе обломки сбитого дрона упали на автомойку — повреждены автомобили и труба водоснабжения.

В Голосеевском районе обломки дрона повредили окна в офисном здании.

В Сумской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар после вражеского удара. В результате атаки РФ по Битицкому старостату произошло возгорание двух частных домовладений.

Еще около 20 зданий получили повреждения.

По информации спасателей, погибли 2 человека, еще 2 — травмированы.

В Одессе враг совершил атаку ударными БпЛА в результате чего погиб один человек, сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По официальным данным, повреждены десять гаражных помещений, административное здание на территории станции техобслуживания, а также несколько строительных вагончиков.

Уничтожены легковые и грузовые автомобили, а также автобус.

Ночью под удар также попал Харьков. Было зафиксировано несколько прилетов беспилотников.

По заявлениям местных властей, в Шевченковском районе есть попадание в многоэтажный жилой дом, один из этажей охвачен огнем.

Также поврежден жилой дом в Слободском районе. Там удары пришлись как по жилой застройке, так и по гражданскому объекту.

По последним данным, пострадали 27 человек, среди них трое детей.

Ранее мы писали, что в июне Россия снова установила рекорд по числу запущенных дальнобойных дронов.

Война в Украине идет 1230-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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