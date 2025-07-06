В июне Россия снова установила рекорд по числу запущенных дальнобойных дронов.

По данным издания Kyiv Independent, это 5337 дронов. Предыдущий рекорд был в марте - 4198 единиц. В мае россияне запустили 4003 беспилотника.

Другие украинские источники пишут, что в июне было ещё больше "Шахедов" и их модификаций - 5438 (так утверждает ресурс "Новинарня"). Это почти на полторы тысячи больше, чем месяцем ранее.

Если так, то за прошлый месяц россияне увеличили масштабы дроновых атак на 35%.

При этом эффективность украинской ПВО тоже подросла, но незначительно. Если ориентироваться на статистику ВСУ, то в июне сбито было 49,7% целей (против 46,3% в мае), а "локационно утрачено" (термин, применяемый в основном к целям-обманкам) - 36,4% (против 35,9% в мае).

Очевидно, что официальные данные о сбитых дронах нельзя считать до конца объективными, поскольку в воюющей стране они, как правило, завышаются.

Но даже ориентируясь на эту статистику, можно сделать вывод, что поражений "Шахедами" стало больше. В мае сбить или отклонить не удалось 714 дронов, а в июне - уже 757.

Украинские военные и эксперты по беспилотным системам уже не первый месяц бьют тревогу, упрекая командование и власть в том, что ПВО не готова к атакам такого масштаба.

Ещё с весны специалисты отмечают, что "Шахеды" стали летать выше и быстрее. Это сильно снижает эффективность мобильных огневых групп ВСУ, вооружение которых не позволяет обеспечить поражение целей на трёхкилометровой высоте.

"Шахеды" по-прежнему сбивают различные виды ЗРК, однако ресурс этих средств ограничен - учитывая, что в среднем за сутки из РФ летит порядка 180 дронов. Так никаких ракет не хватит. И это вызывает тревожные настроения в украинской экспертной среде.

Даже у официальных лиц уже прорываются подобные нотки - глава Сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр предупредил, что и тысяча "Шахедов" за сутки может стать реальностью.

Среди самых обсуждаемых сейчас идей - дроны-перехватчики, которые, как утверждает глава Минцифры Михаил Фёдоров, уже начали применять. Однако пока нет конкретной информации об их практической эффективности (сколько вражеских БПЛА ими было сбито).

Вторая идея - сбивать "Шахеды" со спортивных самолётов. При этом эксперты опасаются, что эти самолёты в темноте будет сложно отличить от "Шахедов", и они могут пасть от "дружественного огня" собственных мобильных огневых групп.

Отдельно стоит сказать о характере атак российских дронов. Во-первых, они стали более концентрированными, что повышает вероятность нанесения ущерба - особенно если БПЛА комбинируются с ракетами. В таких условиях за последнее время пробивается даже столичная ПВО, что видно по кадрам масштабных пожаров, которые не могли быть вызваны лишь "падением обломков".

При этом сохраняются и атаки небольшими группами "Шахедов" - и, надо отметить, они периодически проводятся даже в светлое время суток, достигая своих целей.

Характерные примеры - удары по зданиям ТЦК, которые, похоже, становятся одной из приоритетных целей для Москвы. Такие удары демонстрируют, что россияне способны при свете дня провести дроны через несколько областей и поразить объект, что не входит в зону усиленной защиты (украинская ПВО, как и в РФ сосредотачивается локально, защищая лишь отдельные объекты и города, например Киев).

К слову, аналогичным образом действуют и украинские дроны типа "Лютый", которые атакуют цели в глубине российской территории. Разница лишь в масштабе атак: ВСУ столько ударных дальнобойных дронов, как РФ, пока не запускают.

Ещё одной отличительной чертой июня стали атаки РФ на нефтеперерабатывающие заводы Украины. Так, несколько раз массированным ударам подвергся Кременчугский НПЗ. Также, по неофициальной информации, был атакован и Дрогобычский НПЗ. Это уже привело к последствиям для топливного рынка Украины.

При этом масштабных ответных поражений российских НПЗ в течение июня не было. Хотя до этого времени они были одной из приоритетных целей украинских беспилотников.

Возможно, у Киева поменялись приоритеты, либо вокруг российских НПЗ были созданы системы защиты, сбивающие все дроны ВСУ.