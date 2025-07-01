Крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в течение последнего месяца неоднократно подвергался ударам.

Эксперты неоднозначно оценивают влияние этих ударов на топливный рынок страны.

Как считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, влияние будет небольшим, так как предприятие подвергается регулярным ударам ещё с начала войны.

"Большинство трейдеров уже давно не делают на него ставку и поменяли источники закупок топлива. Основные технологические мощности предприятия давно остановлены. В последнее время оно работало, скорее, в режиме "мини-НПЗ", то есть производило небольшие объемы. И для рынка они скорее были "бонусом", - говорит эксперт.

В то же время ряд участников рынка говорят о том, что влияние будет все-таки существенным.

Они отмечают, что на АЗС сети "Укрнафта" продавалось много кременчугского дизеля. За счет поставок топлива из Кременчуга "Укрнафта" держала относительно невысокие цены. Например, еще в начале июня бензин А-95 стоил 53,49 гривен, а дизельное топливо - 50,99 гривен.

При этом ценники резко пошли вверх во второй половине месяца, что произошло после массированных российских ударов по НПЗ. Они произошли в ночь на 15 июня, а уже 16 июня бензин подорожал с предыдущих 54,49 гривен до 58,49 гривен, а дизель - с 50,99 до 51,49 гривен.

На 23 июня бензин на заправках этой сети продавался уже по 57,99 гривен, а дизель - по 54,99 гривен. На 1 июля бензин А-95 стоит 58,99, дизель - 55,99 гривен.

Впрочем, помимо ударов по Кременчугскому НПЗ, на ценники влияют также общие рыночные тренды - на всех украинских АЗС растут цены из-за повышения котировок на нефть и увеличения курса евро.

Поэтому, по мнению Рябцева, удары по Кременчугскому НПЗ могут сказаться на сегменте самого дешевого топлива, и больше всего, помимо заправок "Укрнафты", на региональных АЗС в Полтавской области, которые активно закупали кременчугское топливо.

При этом этот нефтеперерабатывающий завод отгружал достаточно много топлива для государственных нужд. Речь идет примерно о 50-60 тысячах тонн в месяц. Поэтому перебои в работе предприятия могут спровоцировать дефицит в данных сегментах, считают опрошенные "Страной" участники топливного рынка.

Также, по их словам, после ударов Кременчугский НПЗ прекратил поставки сжиженного газа.

Последний раз он его выставлял на торги 11 июня, причем значительный объем - 1300 тонн.

На торгах 18 июня его уже не было.

Также после ударов по Кременчугскому НПЗ и ряду других нефтеперерабатывающих предприятий резко снизилось предложение на рынке бензина и дизельного топлива украинского производства.