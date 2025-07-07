Удары по ТЦК и СП могут привести к тому, что граждане Украины будут отказываться их посещать.

Такое мнение высказал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телеканала "Киев 24".

Также, по его словам, две основные цели, которые преследуют российские войска своими ударами по ТЦК, – это физическое уничтожение данных о мобилизованных и пробуждение чувства ненависти к ТЦК у жильцов близлежащих домов, которые могут начать совершать какие-то действия против военкоматов.

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, вероятнее всего, делает ставку", – сказал Саранцев.

Напомним, в последние дни Россия наносит удары с воздуха по военкоматам. Так, 30 июня в Кривом Роге россияне ударили дроном рядом со зданием ТЦК. Вследствие удара были ранены люди.

А сегодня войска РФ осуществили атаки беспилотниками на Харьков и Запорожье, в результате чего пострадали территориальные центры комплектации и социальной поддержки.





