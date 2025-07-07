Работу ТЦК могут переформатировать из-за угрозы российских ударов.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии проекту "Говорит большой Львов".

По его словам, возможно рассредоточение, часть услуг планируют предоставлять дистанционно, а также будут шире внедрять цифровизацию.

"Кое-где приходится изменять формат, прежде всего чтобы обезопасить здоровье и жизнь как работников ТЦК и СП, так и посетителей, кем бы они ни были. Очень часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих. Есть определенные алгоритмы безопасности. Например, во время воздушных тревог учреждение не работает, оно закрывается, весь персонал и посетители переводятся в безопасное место или укрытие", - сказал он.

Ранее уже сообщалось, что Винницкий ТЦК перестал работать по старому адресу пребывания из-за угрозы ударов.

В связи с ударами Саранцев также говорил, что граждане Украины будут отказываться посещать ТЦК.