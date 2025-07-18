Военнослужащий взвода охраны столичного ТЦК до смерти забил мобилизованного, от которого отказались учебные части. Инцидент произошел еще в мае, сейчас военком находится под стражей.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на судебный реестр.

Задержанному грозит 12 лет тюрьмы.

После мобилизации и признания пригодным мужчину уже успели свозить в две учебные части, но там от него отказались из-за алкогольной зависимости, травмы бедра и варикозного расширения вен. При том таких же, как он, от которых везде отказались, было достаточно много.

По дороге со Львовской области обратно в Киев мужчина с разрешения ТЦК купил банку Revo (энергетик с алкоголем), после употребления которого начал вести себя неадекватно. За это военком жестоко избивал его всю дорогу (бил в лицо, электрическим шокером, головой об пол, ногами по голове, прыгал на груди), а затем по прибытию просто выбросил из автобуса на плац сборного пункта.

Там его позже прохожие нашли мертвым.

12 мая Печерский районный суд Киева избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца. 4 июля суд продлил ему срок действия меры пресечения до 11 августа.

Ранее в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье после трех дней в военкомате умер 53-летний мобилизованный.