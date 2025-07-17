Венгрия вводит санкции против трех украинских генералов, которых она считает ответственными за насильственную мобилизацию в Украине и гибель этнического венгра на Закарпатье Йожефа Шебештьена после задержания ТЦК.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

По его словам, военным будет запрещен въезд в Венгрию.

"Мы предложили внести в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Минобороны Украины. Сегодня мы приняли меры по запрету на въезд этих лиц в Венгрию", — заявил Сийярто.

Он добавил, что во время принудительного призыва на военную службу в Украине "применяют физическое насилие и пытки".

"Людей избивают только за то, что они не хотят идти на войну, не хотят отправляться на фронт и участвовать в массовых убийствах", - сказал глава венгерского МИДа.

По его словам, доказательства его слов содержатся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти.

Напомним, Шебештьена избили железными прутьями, после чего он скончался. При этом его близким лгали, что с ним все в порядке.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало смерть от побоев мобилизованного и фактически обвинило в ней Россию.