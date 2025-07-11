"Не может происходить в Европе". Президент Венгрии написал семье убитого в Украине военкомами соотечественника
Венгерский президент Тамаш Шуйок написал письмо семье Йожефа Шебештеня – жителя Закарпатья, имевшего гражданство Венгрии, который умер после того, как его забили железными прутами сотрудники ТЦК за нежелание служить в ВСУ.
Послание Шуйок опубликовал в Facebook.
В письме венгерский президент написал, что с глубокой скорбью узнал о смерти 45-летнего мужчины, и от имени всех венгров выразил искреннее соболезнование его близким.
"Такое не может происходить в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые исповедует наш континент, переживший многое, и которые европейские народы веками последовательно признают своими", – сказано в послании президента.
"Каждая жизнь венгра является уникальной ценностью для нашего народа, поэтому потеря каждого венгра, который был в силе, является также национальной трагедией", – добавил он.
Напомним, накануне МИД Венгрии вызвал посла Украины, выразив протест из-за убийства своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.
В свою очередь МИД Украины прокомментировал инцидент, обвинив Россию в смерти гражданина Венгрии после избиения военкомами.