Венгерский президент Тамаш Шуйок написал письмо семье Йожефа Шебештеня – жителя Закарпатья, имевшего гражданство Венгрии, который умер после того, как его забили железными прутами сотрудники ТЦК за нежелание служить в ВСУ.

Послание Шуйок опубликовал в Facebook.

В письме венгерский президент написал, что с глубокой скорбью узнал о смерти 45-летнего мужчины, и от имени всех венгров выразил искреннее соболезнование его близким.

"Такое не может происходить в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые исповедует наш континент, переживший многое, и которые европейские народы веками последовательно признают своими", – сказано в послании президента.

"Каждая жизнь венгра является уникальной ценностью для нашего народа, поэтому потеря каждого венгра, который был в силе, является также национальной трагедией", – добавил он.

Напомним, накануне МИД Венгрии вызвал посла Украины, выразив протест из-за убийства своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.

В свою очередь МИД Украины прокомментировал инцидент, обвинив Россию в смерти гражданина Венгрии после избиения военкомами.