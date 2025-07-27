Полиция Кривого Рога начала проверку конфликта между гражданским и работником ТЦК.

"В ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, зафиксированное конфликтом с участием гражданского мужчины и сотрудника ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Установлено, что это произошло 25 июля в Металлургическом районе города.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Также решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского, присутствовавшего при конфликте, но не мешавшего избиению.

Напомним, местные телеграм-каналы сообщали, что водитель микроавтобуса ТЦК и СП избил пожилого мужчину, который пришел разыскивать своего сына. Сообщалось, что стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован.

Ранее мы писали, что ТЦК обратился к правоохранителям после того как в Полтаве гражданские помогли бежать мобилизованным.

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