Все территориальные центры комплектования и социальной поддержки Полтавской области переведены в другие здания из-за угрозы новых российских ударов.

Об этом в эфире радио "Полтава" сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это обуславливает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием сил обороны", - сказал он.

По словам Истомина, после удара по зданию ТЦК в Полтаве в начале июля работу военкоматов в области приостановили. ТЦК переместили в другие помещения, а их штат рассредоточили. Прием военных пенсионеров теперь проводится в одном месте, а прохождение военно-врачебной комиссии - в другом.

Как добавил Истомин, в новые места также перевезли все архивы по делам ветеранов и пенсионеров. Он уточнил, что остальные дела призывников и военнообязанных в основном хранятся в цифровом виде.

Истомин не упомянул, куда именно переехали ТЦК.

Как мы рассказывали, по ТЦК россияне целили в Кривом Роге и других городах.

После этого член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ТЦК могут стать мобильными.