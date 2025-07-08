Мобилизация в Украине "продолжалась, продолжается и будет продолжаться".

Об этом заявил спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев, комментируя российские атаки по зданиям ТЦК.

"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", – сказал Саранцев в эфире телемарафона.

Ранее Работу ТЦК могут переформатировать из-за угрозы российских ударов.

Война в Украине продолжается 1231-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 8 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного – первого населённого пункта в Днепропетровской области Украины. Киев этого не подтверждает. По данным Deep State, на подступах к Днепропетровщине неприятель захватил село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Противник также снова продвинулся в Запорожской области: заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у посёлка Степного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.