Украинцы отправляли россиянам координаты центров комплектования Вооружённых сил для нанесения ударов.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности.

"Фиксировались случаи, когда украинцы посылали информацию во вражеские боты. Это подтверждено. Но все эти лица уже идентифицированы как врагом, так и нашими спецслужбами", – сказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Тем временем в соцсетях публикуют фотографии "Шахедов" с подписями "для ТЦК".

В то же время Сухопутные войска ВСУ заявляют, что целью данной кампании неприятеля является "посеять хаос", а мобилизация в Украине "будет продолжаться", потому что ТЦК – "не враги, а ворота, чтобы наша армия оставалась сильной".

Ранее появилась информация, что работу ТЦК могут переформатировать из-за угрозы российских ударов.

Война в Украине продолжается 1231-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 8 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного – первого населённого пункта в Днепропетровской области Украины. Киев этого не подтверждает. По данным Deep State, на подступах к Днепропетровщине неприятель захватил село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Противник также снова продвинулся в Запорожской области: заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у посёлка Степного.

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