Исполнительный продюсер интернет-СМИ "Суспильне" Юрий Макаров сам нанес себе ранения весной.

Об этом заявляет пресс-служба Национальной полиции Киева по результатам расследования.

По выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные с найденных ножа и чехла к нему, принадлежат только пострадавшему.

"По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно", — сообщили в полиции.

При этом правоохранители предположили, что причиной нанесения себе увечий Макаровым могла стать "острая реакция на стресс". Дело продюсера официально закрыто.

Напомним, 17 апреля журналист заявил о нападении на него с ножом около дома в Киеве. Он получил тяжелое ножевое ранение и был госпитализирован, однако его жизни не было угрозы. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил о возможном следе РФ.

Также мы публиковали подробности ареста двух полковников государственной охраны, готовивших покушение на Зеленского и руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.