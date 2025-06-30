Шевченковский суд Киева не стал наказывать троих "титушек" за нападение на участников Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает издание Watchers.

Троих мужчин признали виновными в препятствовании мирным акциям протеста, но освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. А также признали невиновными в покушении на умышленное убийство и нанесении телесных повреждений средней тяжести. Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения.

Прокуратура утверждает, что трое фигурантов - Геннадий Погребной, Олег Гебан и Сергей Костенко - применяли как холодное, так и огнестрельное нарезное оружие, а также избивали митингующих битами и арматурой на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской в ​​Киеве.

У семерых пострадавших врачи обнаружили огнестрельные ранения и телесные повреждения разной тяжести. Прокуратура просила для подозреваемых по 10 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что суд в Киевской области закрыл дело против Вадима Титушко, который в 2013 году напал на журналистов, после чего "титушками" стали называть проплаченных молодых парней спортивного телосложения, которые за деньги участвуют в уличных акциях и митингах в интересах определенных лиц.