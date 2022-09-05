Броварской городской суд Киевской области закрыл дело против Вадима Титушко, который в 2013 году напал на журналистов после чего "титушками" стали называть проплаченных молодых парней спортивного телосложения, которые за деньги участвуют в уличных акциях и митингах в интересах определенных лиц.

Вадиму Титушко инкриминировали разбойные нападения и незаконное завладение транспортным средством. Досудебное расследование длилось с 2018 года, в суд дело было направлено в 2020 году. А в 2022-м году дело против Титушко закрыли.

В комментарии "Стране" адвокат Вадима Титушко Александр Тананакин объяснил, почему дело против его подзащитного закрыли.

"Дело закрыли в связи с тем, что прокурор направил в суд обвинительный акт с нарушением установленных для этого сроков, что прямо влечет за собой закрытие уголовного производства", - отметил Тананакин.

И заявил "Стране", что Вадим Титушко планирует обращаться в ЕСПЧ с иском против Украины.

"Думаю, что в ближайшее время мы обратимся в ЕСПЧ, с целью справедливой компенсации причинённого вреда за счет государства. О сумме компенсации пока сложно сказать. Исходя из практики в таких делах, около 10 тыс. евро, плюс все затраты на правовую помощь", - добавил Александр Тананакин.

По его словам, Титушко служит в ВСУ с начала полномасштабной войны

В 2020 году спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко, чья фамилия стала нарицательным для обозначения наемников, которых участвуют в уличных столкновениях, стал вице-президентом UFMMA (Украинской федерации смешанных единоборств, т.н. "бои без правил" - Ред.) в Киевской области.

Титушко прославился 18 мая 2013 года на акциях оппозиции "Вставай, Украина!". Ее тогда возглавлял Арсений Яценюк.

Титушко (по прозвищу Румын) тогда нападал на журналистов. Сам он утверждал, что был в охране одного из нардепов-оппозиционеров, но оппозиция заявляла, что он привлекался в качестве силового прикрытия для провластной акции.

Дело приобрело широкий резонанс. Милиция открыла уголовное дело, а суд через три месяца вынес Титушко приговор – три года условно.