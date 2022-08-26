Деснянский суд Киева прекращает выдачу процессуальных документов по заявлениям граждан из-за проблем с бумагой.

Об этом сообщает пресс-служба суда в своем официальном Telegram-канале.

Причина - отсутствие финансирования судебной системы со стороны государства.

"Деснянский районный суд города Киева сообщает, что временно приостанавливается выдача всех процессуальных документов по заявлениям граждан (участников судебных процессов), поданных с 15.08.2022 года по требованию на их получение", - пишут в суде.

Пресс-служба в своей публикации приносит извинения за неудобства в работе суда.

Осенью-2021 мы писали, что Шевченковский райсуд Киева заявил о возможной приостановке своей работы. Тогда в своем письменном обращении глава суда Мартынов описал критическую ситуацию в суде, сложившуюся из-за его недофинансирования и коллапса с кадровым обеспечением аппарата суда. В послании описывается критическая ситуация в Шевченковском райсуде с заполнением вакантных должностей работников аппарата, в том числе секретарей судебных заседаний и помощников судей.