"Отсутствие финансирование со стороны государства" В Киеве суд прекратил выдавать документы - нет бумаги
Деснянский суд Киева прекращает выдачу процессуальных документов по заявлениям граждан из-за проблем с бумагой.
Об этом сообщает пресс-служба суда в своем официальном Telegram-канале.
Причина - отсутствие финансирования судебной системы со стороны государства.
"Деснянский районный суд города Киева сообщает, что временно приостанавливается выдача всех процессуальных документов по заявлениям граждан (участников судебных процессов), поданных с 15.08.2022 года по требованию на их получение", - пишут в суде.
Пресс-служба в своей публикации приносит извинения за неудобства в работе суда.
Осенью-2021 мы писали, что Шевченковский райсуд Киева заявил о возможной приостановке своей работы. Тогда в своем письменном обращении глава суда Мартынов описал критическую ситуацию в суде, сложившуюся из-за его недофинансирования и коллапса с кадровым обеспечением аппарата суда. В послании описывается критическая ситуация в Шевченковском райсуде с заполнением вакантных должностей работников аппарата, в том числе секретарей судебных заседаний и помощников судей.