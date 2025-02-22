Львовская областная администрация поручила прекратить выплату компенсаций семьям лиц, погибших на Евромайдане, а также инвалидам, которые принимали участие в протестах 2013-2014 годов.

Об этом сообщила депутат облсовета Ирина Супрун у себя в Фейсбуке.

"На 12-м году войны Львовская областная администрация решила лишить выплат семей Героев Небесной Сотни, лиц с инвалидностью принимавших участие в Революции Достоинства, защитников и защитниц с 2014 года", – написала Супрун и приложила документ.

Ранее в Раде заявили о возможности отмены выплат инвалидам ІІ и ІІІ групп в Украине.

Вместе с этим в Украине продолжается 1095-й день полномасштабной войны. Последние новости с главными событиями 22 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня в материале: "Сделка по недрам Украины как "сэндвич с дерьмом" от США, требует ли Трамп ухода Зеленского".

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