Донецкая область планирует в 2025 году потратить на ремонт дорог в 12 раз больше, чем в 2024-м.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на показатели областного бюджета.

Согласно им, Донецкая ОВА намерена в 2025 году израсходовать почти 355 миллионов гривен на ремонт дорог коммунальной собственности, в то время как в 2024-м сумма составляла 30 миллионов.

При этом подконтрольная Украине территория региона стала существенно меньше, чем была год назад.

Ранее мы рассказывали, что летом, когда от Покровска Донецкой области до линии фронта оставалось 20 километров, в городе высаживали цветы на клумбах.

Также летом Кабинет министров Украины выделил 2,4 миллиарда гривен на ремонт дорог в прифронтовых регионах.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новоселке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах.

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