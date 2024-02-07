Одесские паблики пишут, что местный ТЦК стал привлекать к мобилизации "титушек" вместо военных.

Об этом сообщается в контексте двух вчерашних видео с конфликтами мужчины в военной форме с шевроном 72 ОАМБр в маршрутке и на остановке, который матом кричал на людей, утверждая, что он полтора года воевал под Бахмутом.

"Нам подсказывают, что к рейдам ТЦК с целью отлова мужчин для мобилизации привлекают ряженых под военных "титушек", которых и близко не было на фронте - настоящие ветераны ВСУ гнушаются такими полицейскими функциями. Ряженым доплачивают из внебюджетных коррупционных фондов, известно кто - мы проверяем эту информацию", - пишут паблики.

В удостоверении, которое показывал этот мужчина, указано имя Макарский Алексей Демьянович. Официальной реакции Одесского ТЦК на эту историю пока не было.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе военные остановили маршрутку, чтобы проверить документы у мужчины.

Напомним, Одесский ТЦК подтвердил облавы военкомов на пассажиров общественного транспорта. Граждан призвали "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.