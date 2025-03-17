Спустя 3,5 года Киевский апелляционный суд закрыл дело о нападении на съемочную группу программы "Схемы" в государственном "Укрэксимбанке" в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

17 марта коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла решение о закрытии уголовного производства по делу нападения на съемочную группу журналистов "Схем" осенью 2021 года в отношении трех человек: Евгения Мецгера, Игоря Тельбизова и Олега Осипова. Коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой удовлетворила ходатайство обвиняемых и освободила их от уголовной ответственности.

"На основании статьи 49 УКУ освободить Мецгера Е.В. от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 3 статьи 171, Тельбизова И.Г. и Осипова О.Л. от уголовной ответственности по ч.1 статьи 171, ч. 2 статьи 171, ч.1 статьи 126 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", – зачитала решение судья.

Адвокаты журналистов заявили, что планируют обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, осенью 2021 года во время интервью главе банка Мецгеру не понравился вопрос о валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги в "ДНР". Мецгер приказал охране "забрать камеры" у журналистов и "достать из них кассеты", у оператора силой забрали камеры и карточки. Все это попало на видео, которое вызвало большой скандал.

Мецгер вскоре написал заявление об увольнении из банка.

В ноябре 2022 года он получил новую должность в государственной компании, которая занимается выдачей льготных ипотечных кредитов.