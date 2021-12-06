Экс-председатель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер объяснил нападение на журналистов "Схем" в его кабинете тем, что он хотел сохранить банковскую тайну, а журналисты продолжили снимать, хотя он попросил остановить съемку.

Об этом Мецгер рассказал в интервью "Украинским новостям".

"Я понимаю, как выглядели мои действия с точки зрения журналистов. Но очень хотелось бы, чтобы на ситуацию попытались посмотреть и с моей точки зрения, сформированной спецификой работы в государственном банке", - заявил Мецгер.

По его словам, банковская тайна и конфиденциальность банка являются для банкиров очень принципиальной вещью и перед интервью журналистов предупредили, что если их вопросы будут отступать от заявленной темы или коснутся банковской тайны, то интервью может быть остановлено.

"Интервью происходило в служебном кабинете председателя правления государственного банка. Это кабинет со специальным режимом пребывания, есть ряд положений, регулирующих правила нахождения и поведения в нем. Эти положения связаны с сохранением государственной тайны, рассмотрением документов, составляющих банковскую тайну, а также наличия в кабинете специальной правительственной связи. Среди прочего это означает, что лица, входящие в кабинет, обязаны выполнять требования председателя правления банка и уполномоченных им лиц", - сказал Мецгер.

По его словам, когда дискуссия по поводу вопроса журналистов начала становиться конфликтной, он попросил остановить интервью и решил, что видеозапись уже прекратили, но оператор продолжил вести съемку.

"Я не знаю, насколько это соответствует стандартам журналистской этики, но с моей точки зрения запись уже начала проводиться несанкционированно. Думаю, любому человеку было бы крайне неприятно, если его законные права не просто игнорируют, а еще прямо нарушают предварительные договоренности.

Кроме того, во время общения журналист продемонстрировал копии документов, которые касались выдачи кредита "Укрэксимбанком" и составляли банковскую тайну. Я позволю себе, возможно, не совсем корректную, но более понятную параллель. Какова была бы ваша реакция, если бы незнакомый человек во время общения начал доставать из своих карманов ваши вещи и демонстрировать их вам?" - объяснил экс-председатель банка.

При этом он заявил, что причиной конфликта стал не конкретный вопрос, а то, что работники СМИ продолжили снимать после окончания интервью.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

Стоит отметить, что в начале в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Но потом появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки. После этого Мецгер принес извинения и сложил свои полномочия, а затем был уволен без выходного пособия.

Также сообщалось, что дело о нападении на журналистов в кабинете Мецгера передали в суд.