В Винницкой области во время переговоров с полицией застрелился подозреваемый в двойном убийстве пенсионеров.

Об этом сообщает полиция региона.

26 июля подозреваемый вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров Черкасской области, которых замучили до смерти, вероятно, ради денег. Мужчину оставили умирать в доме, а женщину, видевшую лицо одного из преступников, повезли в поле на территории Кировоградской области и по дороге душили. Она скончалась от травм головы и удушения.

Оперативники уголовного розыска сначала задержали одного из нападавших, который вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой и совершил новое нападение. Он уже находится в СИЗО.

Другой же до сих пор скрывался в Винницкой области, откуда родом. Как и его подельник, он тоже отбывал наказание за ряд преступлений.

Сегодня утром злоумышленник сам позвонил по телефону 102 и сказал, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции. Он добавил, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие. В ходе сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство.

После суицида полицейские нашли рядом с его телом автоматическое оружие, магазины и гранаты.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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