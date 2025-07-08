В Деснянском районе Киева около 7:00 утра произошло убийство. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Renault, выстрелил в сидящего там мужчину и скрылся. Пострадавший погиб на месте.

"Страна" узнала подробности происшествия.

Как выяснилось, убитый - 48-летний Александр, хозяин небольшого шиномонтажного бизнеса. Он направлялся на работу, подошел к автомобилю и сел в салон. В это время поджидавший неподалеку киллер приблизился к машине, расстрелял жертву в упор из пистолета неустановленного образца и скрылся.

Столичная полиция объявила план "Сирена" по задержанию убийцы. В связи с ранним временем очевидцев преступления пока найти не удалось. Правоохранители просматривают камеры наблюдения, чтобы отследить пути отхода убийцы.

Сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что это заказное преступление. При себе у убитого были пачка денег и золотые украшения, однако преступник ничего не взял, поэтому мотив был явно не связан с ограблением.

Об убитом местные жители отзываются позитивно. Один из соседей рассказал, что он помог деньгами на дорогостоящую операцию его дочери.

Что могло послужить поводом для заказа на расстрел Александра, неизвестно. Полиция выдвигает несколько версий: конфликт в бизнесе либо неприязненные отношения в кругу знакомых или родственников.

Следователи проверяют все связи убитого, чтобы понять, кому он перешел дорогу.

Полиция расследует преступление по ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Расстрелы на улицах не редкость в Украине. Ранее мы рассказывали, что в центре Запорожья мужчина дважды выстрелил на улице в случайную прохожую и затем покончил с собой.

Также мы сообщали, что в Винницкой области люди в военной форме застрелили полицейского.