Анализируем итоги 1258-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в Сухецком, свидетельствует карта Deep State.

Также россияне продвинулись на юге Донецкой области около Зеленого Поля - на стыке с Днепропетровской и Запорожской областями.

Кроме того россияне продвинулись около Лимана - в районе Торского. Судя по карте россияне прорвались в южную часть села, отрезая северную часть от основных позиций ВСУ.

Российские военные паблики заявляют о захвате пограничного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Об этом пишет также американский "Институт изучения войны", указывая, что это не подтверждённая информация.

Украинские власти отрицают потерю Гоптовки. Начальник Дергачевской военной администрации Задоренко подтвердил попытку штурма со стороны РФ, но говорит, что ее отбили бойцы 58-й бригады и КПП остается под контролем ВСУ.

В Херсоне россияне с субботы начали наносить воздушные удары по мосту, который связывает микрорайон Остров с остальным городом. Мост сильно пострадал, хотя проезд по нему еще возможен.

Остров (или Корабел) - это юго‑западная окраина Херсона, ближайшая к левому берегу, а значит и к линии фронта. Поэтому он играет большую роль в системе обороны ВСУ. И туда и до того шло много прилетов и атак FPV-дронов.

Основное слабое место Острова - это его логистика. Сухопутной связи с городом нет, все перевозики осуществляются по мосту.

Таким образом россияне, судя по всему, решили нарушить логистику "островной" группировки ВСУ, усложнив жизнь расчетам FPV-дронов на левом берегу.

Эти атаки происходят на фоне активизации боевых действий на береговой линии и островах, а также на фоне слухов о подготовке россиянами десанта на правый берег. Однако, четких подтверждений намерений РФ в ближайшее время провести такую операцию пока нет.

Главком Сырский после поездки на фронт сообщил, что "наиболее сложная обстановка" сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По его словам, российские войска пытаются захватить ключевые агломерации и активно атакуют сразу на нескольких участках.

Особое внимание Сырский уделил тактике россиян, которую он охарактеризовал как "тотальное просачивание". По его словам, российские штурмовики стараются проникать вглубь украинской обороны малыми группами, включая диверсантов, с целью выйти к Покровску.

Однако, как отмечает Сырский, "эти группы уничтожаются", а для борьбы с ними ВСУ применяют специальные противодиверсионные резервы.

Ранее британские СМИ написали об угрозе потери Покровска Украиной. Ситуацию вокруг этого города мы анализировали здесь.

Говоря о фронте в целом, Deep State пишет, что в июле у россиян были самые высокие темпы продвижения в Украине за весь текуший год.

За минувший месяц российские войска продвинулись на 564 кв. км. Это на 12 больше, чем в июне. Также нынешний результат выше, чем все месяцы 2024 года - за исключением ноября, когда россияне захватили 730 "квадратов".

Отдельно паблик проанализировал эффективность российских штурмов - сравнив, сколько атак пришлось на каждое направление и сколько территории при этом было захвачено.

На Новопавловском направлении российские силы продвинулись больше всего - 34% от общего числа за месяц, при этом там прошло только 12% всех штурмов. На Покровском и Сумском направлениях, наоборот, чтобы достичь результата, штурмы происходили чаще - соответственно 35% и 11% всех атак при меньшем захвате территории.

Западные аналитики называют несколько причин российского продвижения. Главные из них - проблемы с пехотой и российскими дронами. И в целом ситуация для ВСУ "будет ухудшаться", пишет в своем анализе военный эксперт Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

По словам Кофмана, украинская оборона всё чаще базируется на "пористой линии" из малочисленных точек сопротивления, что помогает продвижению россиян.

"Линии удерживаются трёхсоставными расчётами с большими промежутками между ними", - пишет Кофман и добавляет, что такая конфигурация фронта становится уязвимой для малых пехотных групп противника, которые проникают в промежутки и, в случае успеха, закрепляются в тылу украинских позиций.

По его мнению, украинская пехота вымотана и ограничена в возможностях маневра. Постоянное воздействие дронов и артиллерии делает невозможной ротацию подразделений.

"Некоторые солдаты находятся на линии более 90 дней, и зачастую путь к позиции пешком занимает несколько суток", - пишет эксперт.

Кофман указывает, что негативное влияние на положение ВСУ оказывает установка на удержание каждого участка любой ценой: "Главный виновник - это политика удержания каждого метра, даже в условиях почти полного окружения или в невыгодной местности". По его словам, украинские командиры вынуждены цепляться за позиции, которые невозможно удержать, вместо того чтобы отступать, сохраняя ресурсы и личный состав.

При этом российская армия приспосабливается к текущей войне и наращивает преимущества в ключевых областях, пишет Кофман.

По его словам, Россия нарастила свои возможности по дронам - в чем раньше отставала от ВСУ. Теперь подразделения "Рубикон" - основная головная боль украинских войск - действуют по всей линии фронта, нанося удары, перехватывая украинские БПЛА и нарушая логистику.

"Подразделения российских дронов стали лучше организованы… и являются самой обсуждаемой проблемой на фронте", - пишет Кофман.

Российская тактика уже отказалась от масштабных механизированных наступлений, делая ставку на малые группы и удары по логистике. Эта форма давления со временем может привести к "внезапным изменениям на фронте".

Причем, по мнению эксперта "изменение контроля над территорией - запаздывающий индикатор, и потому возможны переходы по схеме "постепенно, а затем внезапно"" (то есть, в какой-то момент фронт может "посыпаться").

Украина также сталкивается с трудностями в работе ПВО. Хотя, по мнению эксперта, технические решения для борьбы с массированными атаками "Шахедов" уже существуют, "вопрос остаётся в обеспечении ресурсов на их развёртывание".

Реформы командной структуры, о которых давно говорилось, лишь недавно начали внедряться. Украина ликвидирует неэффективные звенья управления, такие как ОТУ и тактические группы, заменяя их корпусами. Однако, как подчёркивает Кофман, "корпуса формируются в спешке" и "им придётся командовать теми подразделениями, которые уже находятся рядом, а не теми, что были им приписаны".

В технологической сфере Украина сохраняет отдельные преимущества, например, в использовании наземных беспилотников (UGV) для логистики и эвакуации. Однако в других направлениях она отстаёт - в частности, в сфере дальнобойных ударных систем. "Украина стремится закрыть пробел в боеприпасах на дальность 30–100 км и оперативных системах на 300+ км, более эффективных, чем дешёвые дроны", - пишет Кофман.

Несмотря на инновации, украинская оборона оказывается всё более перегруженной и ограниченной в выборе. Армия действует на износ в условиях численного и ресурсного превосходства противника. И, в целом, ситуация для ВСУ ухудшается.

Украинские военные также пишут об угрозе от росскийских дронов - особенно дальнобойных/

К зиме Россия будет запускать тысячи "Шахедов" в день, заявил The Times украинский командир батареи, сбивающей дроны. "К зиме мы будем видеть тысячи "Шахедов" в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения были нужны еще вчера", - заявил военный Одессит.

Также он рассказал, что теперь "Шахеды" стали маневрировать, пытаясь уклоняться от перехватчиков.

"Пару недель назад они значительно усовершенствовали "Шахед". Он чувствует, что на него кто-то нападает. Теперь они уклоняются. Перед самым столкновением начинают маневрировать. Мы были первыми, кто столкнулся с этим, потому что сбили очень много самолётов. Они испытали это на нас. Это новая проблема, которую мы пытаемся решить", - говорит Одессит.

По словам солдат Третьего армейского корпуса, производитель перехватчиков уже направил новое оборудование для противодействия таким маневрам.

Особенную опасность представляют из себя реактивные "Шахеды", которые на прошлой неделе впервые атаковали Киев. Они могут разрушить девятиэтажку до пятого этажа, заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Он подтверждает, что РФ пытается за счет реактивного двигателя увеличить боевую часть "Шахеда" с 50 до 90 кг. Ранее в ВСУ сообщили, что пока сбивать такие "Шахеды" Украине сложно.

Непосредственно борьбой с "Шахедами" в Украине теперь будет заниматься генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, которого Зеленский назначил командующим Воздушных Сил ВСУ.

До этого Кривоножко был почти год (с конца августа 2024 года) исполняющим обязанности командующего этого рода войск - после того как был уволен предыдущий глава этого рода войск Олещук на фоне скандала с первой потерей украинского F-16.

Российские паблики сегодня написали, что к нового главкома Воздушных сил мать и брат - россияне из приграничного района Белгородской области. Телеграм-канал Shot пишет, что его мать недавно умерла в Белгородской области. Там же в прифронтовой зоне у Кривоножко остался брат.

Об этом сообщили и российские военкоры. Они пишут, что с начала полномасштабного вторжения РФ Кривоножко не поддерживал связь с матерью и братом. По данным российских военных пабликов, сам Кривоножко родился в Белгородской области в хуторе Гродюшин.

Украина этого родства не подтверждала. Официальной биографии Кривоножко не публиковалось. В открытых источниках данных о его месте рождения и семье не указано.

Уиткофф едет в Москву, Келлог в Киев

Между Россией и США ожидается новый раунд переговоров. Он состоится накануне 8 августа - дедлайна, который установил Трамп для прекращения огня.

В Москву до этой даты приедет спецпредставитель Трампа Уиткофф. Президент США заявил, что визит состоится в среду или четверг, а российские СМИ говорят о среде 6 августа. В Кремле уже подтвердили визит, не уточнив его даты.

Одновременно в Киев, по данным украинских медиа, прибудет другой представитель Трампа - Келлог.

Трамп вчера заявлял, что Уиткоффа в Москву пригласили сами россияне. "Они хотят его увидеть. Они попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он.

При этом особо в успех этой поездки президент США не верит, поскольку он уже заявил, что введет санкции против России после 8 августа. Хотя и не уверен в их эффективности.

"Будут санкции, но, похоже, они довольно хорошо умеют их обходить. Знаете, это хитрые ребята, и они неплохо справляются с обходом санкций, так что посмотрим, что будет... Мы остановим и эту войну. Каким-то образом мы её остановим. Это действительно ужасная война", - сказал Трамп.

Активизировался накануне и украино-российский переговорный трек. По словам Зеленского, Умеров на выходных пообщался с российскими представителями. Обсуждали подготовку новой встречи, сообщил президент.

"Среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными. Достигнута договорённость об обмене 1200 человек, ведётся работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Также работаем над тем, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских лиц, уточняем данные по каждой фамилии", - сказал Зеленский.

Отметим, что активизация переговоров - особенно между Россией и США - проходит на фоне двух процессов.

Первый - прямое давление США на Индию, чтобы она прекратила закупать российскую нефть. При этом на выходных многие СМИ - как индийские, так и западные - написали, что Индия таких решений пока не принимала, и ее НПЗ продолжают сотрудничать с Россией.

В целом Нью-Дели не хочет платить больше за нефть, что неизбежно, если отказаться от российского топлива. И раздраженные комментарии американких чиновников по поводу Индии показывают, что пока позиция индийцев не поменялась.

Учитывая еще более жесткую позицию Китая по данному вопросу, пока неясно, решится ли Трамп на введение вторичных санкций против обоих крупнейших покупателей российской нефти. И если нет, то какие санкции против России он применит. А главное - что они дадут (выше мы писали, что в их эффективности сомневается и сам Трамп).

Второй процесс - "ядерная" перепалка Трампа и Медведева, после чего президент США распорядился направить "ближе к России" две ядерные подлодки. Плюс к тому он заявил, что США готовы к ядерной войне с Россией. Правда, эксперты уже заявили, что подобные угрозы не имеют смысла так как американские подлодки с ядерным орудием и так находятся постоянно на боевом дежурстве и, также как и российские, в любой момент готовы выпустить ракеты, если поступит приказ. То есть, "перенаправлять" лодки никуда не надо.

Однако, что является важным, заявление это показывает, что Трамп готов втянуться в игру на повышение "ядерных ставок", которую уже давно ведет Москва.

Из РФ регулярно звучат заявления о возможности ядерной войны с НАТО, если альянс перейдет некие "красные линии". И, более того, в Москве довольно часто можно услышать мнение, что ситуацию в войне в Украине и в нарастающем конфликте с Западом нужно подвести к новому "Карибского кризису" - угрозе ядерной войны. Так как, по их логике, Запад в любом случае отступит и будет вынужден согласиться с требованиями России, чтоб не допустить ядерной войны, так как из-за Украины начинать ее никто в НАТО не хочет.

И сам Трамп ранее постоянно говорил примерно в том же духе – о том, что ни в коем случае нельзя допустить ядерной войны с Россией, к которой, по его словам, подводила политика Байдена по все большему вовлечению США в войну в Украине.

Но сейчас, как видим, Трамп сам не прочь "поднять ставки". Причем делает это в столь резкой форме, к которой Байден никогда не прибегал и близко.

Безусловно, это может быть обычным блефом. Стоит вспомнить как в конце 2017 года Трамп с трибуны ООН грозил уничтожить Северную Корею, если та не остановит свою ядерную программу. Ядерная программа КНДР по итогу так и не была остановлена, Трамп за это Северную Корею не уничтожил, зато провел три встречи с Ким Чен Ыном, после чего рассказывал какие у него с ним хорошие отношения.

Однако, нельзя исключать и варианта, что Трамп может попытаться сыграть с РФ в ту же игру, в какую он играет с другими странами по торговым тарифам, но только, в случае России, с ядерным оружием. То есть, пойти на эскалацию, чтоб побудить Москву на сделку. И, с учетом аналогичного настроя Кремля, это может действительно подвести мир к повторению "Карибского кризиса" 1962 года. Что само по себе несет огромную угрозу начала глобальной ядерной войны с катастрофическими последствиями для всей планеты. Потому что нет никаких гарантий, что на этот раз двум странам удастся друг с другом договориться как Хрущеву с Кеннеди. Поэтому игра "на повышение ядерных ставок" крайне опасна. И было бы хорошо, чтоб от нее все стороны максимально воздержались.

Более подробно о том, дойдет ли дело до третьей мировой войны мы анализировали здесь.

При этом, в экспертной среде можно встретить и ровно обратные прогнозы - о том, что взаимные ядерные угрозы США и РФ являются прологом к скорому завершению войны в Украине и к давно ожидаемой "большой сделке".

Логика этих прогнозов такая: невозможно представить, что Трамп готов к ядерной войне на взаимное уничтожение с Россией из-за Украины. Поэтому, если он делает заявления о готовности к такой войне, то только для того, чтоб затем достичь договоренности с Путиным и торжественно объявить, что он "предотвратил ядерный апокалипсис и спас человечество". А значит, по этой логике, "сделка близка".

При всей привлекательности такой теории, к ней все те же вопросы, что и к любым другим прогнозам о скорой "сделке" по прекращению войны в Украине: на каких условиях и на какой основе она может быть заключена?

Мы уже писали, что, теоретически, может быть несколько ситуаций, при которых это станет возможным.

Первая - Путин откажется от своих условий и согласится на прекращение огня по линии фронта, согласившись ограничится тем, что получит за это некие большие бонусы от США.

Вторая - Китай и другие страны незападного мира окажут синхронное с Трампом давление на Москву с целью побудить ее прекратить боевые действия, так как не хотят из-за РФ вступать в торговую войну с США после обещанного Трампом введения 100% пошлин на покупателей российский нефти и газа.

Третье - Трамп жесткими методами принуждает Киев пойти на выполнение российских условий перемирия (или хотя бы выполнить ключевые из них).

Четвертое - резкое изменение ситуации на фронте и/или внутри Украины либо России, которая побудит одну из воюющих сторон скорректировать свое отношение к условиям завершения войны.

Пятое - комбинация в том или ином сочетании всех описанных выше условий (давление США и Китая на РФ, давление США на Украину, бонусы от Трампа для Путина, влияние изменений ситуации на фронте, а также внутренние политические и социально-экономические процессы), чтоб прийти к большому компромиссу о завершении войны.

На данный момент, однако, не один из этих сценариев не выглядит сильно реалистичным. При этом, есть немало признаков того, что дело идет не к компромиссам, а совсем в другом направлении - к эскалации противостояния.

Но ситуация находится в развитии. Посмотрим, чем завершится визит Уиткоффа в Москву, а также что произойдет после 8 августа, когда истечет 10-дневный ультиматум Трампа.

Бунты против ТЦК в Виннице и Николаеве

На выходных Украину сотрясли сразу два проявления массового недовольства из-за действий ТЦК - в Виннице и Николаеве.

В пятницу, 1 августа, в Виннице произошёл бунт у стадиона "Локомотив", куда военные привезли около сотни мужчин, предположительно для прохождения мобилизационных процедур.

Это вызвало резкое возмущение среди родственников - на место пришли женщины, которые пытались прорваться на территорию, чтобы освободить своих мужчин, а также другие парни. Им удалось выбить ворота, после чего начались столкновения с полицией. Правоохранители жестко оттесняли протестующих, задерживали женщин и заталкивали их в полицейские автомобили. Протестующие скандировали в адрес полиции оскорбления и обвиняли её в насилии. Одновременно появилась информация, что мужчин, находящихся на стадионе, срочно вывозят другим выходом.

На следующий день полиция заявила, что причиной конфликта стало обнаружение одного из мужчин, находящегося в розыске за уклонение от мобилизации. По версии силовиков, конфликт разгорелся, когда группа граждан и представителей общественной организации потребовали отпустить задержанного. В сообщении говорится, что примерно 80 человек выломали ворота и пытались проникнуть на территорию, после чего к ним были применены "полицейские меры". Возле стадиона продолжилось дежурство правоохранителей, а протестующие не расходились.

Полиция открыла уголовное дело по статье о захвате государственных зданий. Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет были задержаны, и им суд назначил круглосуточный домашний арест.

В воскресенье, 3 августа, очередной инцидент произошёл в селе Бугское под Николаевом.

Согласно заявлению Николаевского областного ТЦК, трое местных жителей, вооружённых битами и трубами, напали на сотрудников военкомата, повредили автомобиль и нанесли удары военкомам. В ответ один из представителей ТЦК применил травматический пистолет, ранив одного из нападавших.

По версии полиции, всё началось с попытки проверки документов у одного мужчины. Он попытался убежать, спрятался в магазине, а затем вступил в конфликт с военными, в который вмешались ещё двое. Пострадали обе стороны, проводится расследование.

Также на выходных в соцсетях разошлось видео как мужчины бьют полицейских в Киеве, которые вместе с военкомами пытались задержать парня.

Очевидно, что градус напряжения в обществе из-за действий ТЦК растет. А вслед за ним растет и сопротивление населения военкомам.

Помимо ужесточения мобилизации и ее методов одним из причин этого может быть и эффект от акций протеста в защиту НАБУ. Люди увидели, что протестовать можно. Правда, в отличие от митингов в поддержку антикоррупционных органов, акции против военкомов, как показал пример Винницы, полиция пытается пресекать жестко. Однако, если такие акции будут проходить во все большем количестве ресурсов украинской силовой вертикали для их подавления может не хватить.

Дело Кузнецова и Гайдая

На выходных в Украине разразился еще один коррупционный скандал.

НАБУ задержала нардепа от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая. Третьим фигурантом является Андрей Юрченко, начальник Рубежанской городской военно-гражданской администрации (Луганская область).

Их и несколько других фигурантов продозревают в хищениях при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Суть схемы заключалась в завышении цен на контракты: до 30% от суммы возвращалось организаторам в виде взяток. В схеме, по данным следствия, участвовали также бизнесмены и военные (в частности, чины Нацгвардии).

В общей сложности подозрение объявлено шести лицам. Их обвиняют по статьям о присвоении имущества, получении неправомерной выгоды, злоупотреблении служебным положением и участии в организованной преступной группе.

Кузнецова после обысков и допросов его исключили из фракции, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 8 миллионов гривен. Также под домашний арест отправлен Гайдай, бывший ранее главой Луганской ОВА, а теперь уволенный также из Мукачевской РВА.

Гайдай и Кузнецов, судя по их соцсетям, были близко знакомы и действительно публиковали посты, в которых сообщали о передаче дронов и РЭБ военным.

Но в целом их задержание напоминало криминально-политическое шоу.



Во второй половине субботы Зеленский сообщил о встрече с главами НАБУ и САП, которых он ранее ограничил в полномочиях, но затем, после давления улицы и Запада, был вынужден все вернуть назад.

Зеленский написал, что НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа, глав местных администраций и военнослужащих Нацгвардии.

Причем Зеленский подал эту встречу как "доклад" руководителей НАБУ и САП по данному делу (хотя по закону антикорупционные органы перед президентом о ходе расследования отчитываться не должны). Далее о сути дела сообщило само НАБУ.

Вскоре оперативно правительство подало представление на увольнение Гайдая, а "Слуга народа" приостановило членство Кузнецова. И Кабмин и партия президента заявили о полной поддержке и содействии антикоррупционным органам в их расследовании.

Что здесь необычного?



За последние годы это уже далеко не первый нардеп от "Слуги народа" и чиновник, которым НАБУ объявило подозрение. Причем, за некоторыми исключениями (вроде экс-вице-премьера Чернышова), власти, как правило, никак их не пытались защитить.



Однако впервые из процесса было сделано столь масштабное шоу, в которое было вовлечено все руководство страны во главе с самим Зеленским.



Почему?



В политических кругах есть две версии.



Первая – это пиар-антикриз Зеленского, который после недавних скандалов решил воспользоваться первым же громким делом, которое расследовало НАБУ, чтоб показать "нулевую толерантность" к коррупции со своей стороны, а заодно и "единение" президента и антикоррупционных органов. Мол, все недоразумения в прошлом, "работаем одной командой". Причем под руководством самого Зеленского, которому руководители антикоррупционных органов "докдадывают о расследовании". У этой версии есть и "конспирологическое" ответвление, согласно которому имеет место некий "договорняк" между Зеленским и НАБУ – Бюро не трогает ближайшее окружение президента вроде Миндича (который также, по данным СМИ, является фигурантом дел о дронах), а Банковая дает зеленый свет на расследование коррупции более низкого уровня. Впрочем, никаких доказательств этой конспирологии нет. Тем более, что само дело по Гайдаю и Кузнецову начало расследоваться еще в прошлом году и потому никак не могло быть связано с последними событиями.



Вторая версия – шоу было со стороны Зеленского вынужденной попыткой сохранить лицо и показать "вовлеченность в процесс". Хотя, расследование шло вне "надзора" Банковой и в отношении близких к ней людей. Гайдай по-прежнему оставался в фаворе Офиса президента – по данным СМИ его хотели назначить в ближайшее время главой ОВА в одну из областей. Кузнецов также был не последним человеком в системе власти – возглавлял Луганскую областную организацию СН. По данной версии, узнав о подготовке подозрения Гайдаю и Кузнецову Зеленский решил изобразить вовлеченность в процесс и даже попытаться показать, что он его возглавляет. Цель – не допустить еще большей деморализации команды и фракции "Слуга народа", которые, после того как президент сдал назад с законом о лишении полномочий НАБУ, пребывают в крайне тревожном состоянии из-за опасений, что и "за нами теперь придут".

Но, в любом случае, устроенное шоу вокруг задержания довольно известных представителей властной команды, вряд ли внесет в эту команду успокоение и уверенность в завтрашнем дне. Скорее, еще больше усилит страхи за свое будущее.



Впрочем, как мы уже писали, на Банковой все ещё могут попытаться, со временем, нанести контрудар по НАБУ, САП и их политической группе поддержки, которая включает в себя в первую очередь представителей грантовых организаций и Петра Порошенко.

К закону о сокращении полномочий антикоррупционных органов ОП вряд ли в обозримом будущем вернется, но "обезвредить" ту часть НАБУ и САП, которая продвигает дела против ближайшего окружения Зеленского (это люди прежних руководителей Бюро Сытника и Калужанского, в частности, Скомаров, курирующий дело против Чернышова) - задача для Банковой более реалистичная.



Но для этого нужно убедить Запад не препятствовать ее решению.



И ключевую роль в этом плане играет тема "российского влияния на НАБУ", которая стала формальной причиной для ограничения полномочий антикоррупционных органов. Изначально в нее, правда, особо не поверили ни на Западе, ни внутри Украины. Однако, ОП может попытаться к этим обвинениям вернуться, доказывая европейским партнерам, что "российская агентура проникла в НАБУ и пытается раскачать ситуацию внутри страны, дискредитируя президента". Грубо говоря, попытаться доказать, что НАБУ прослушивало квартиру Миндича не для того, чтоб разоблачить коррупционные схемы, а чтоб подслушать разговор верховного главнокомандующего и передать информацию России.



С этой точки зрения важно следить за развитием дела детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который был отправлен в СИЗО по подозрению в сотрудничестве с РФ и до сих пор там находится (по данным СМИ именно он занимался прослушкой квартиры Миндича).



Это уже вызывает беспокойство у группы поддержки НАБУ, которая требует его выпустить как можно скорее, а дела против детективов закрыть как фальсифицированные. Но пока власти это делать не торопятся.



Также не стоит забывать, что в законе о возвращении полномочий НАБУ и САП заложена норма о том, что в течение полугода СБУ будет проверять их сотрудников на предмет сотрудничества с РФ, что также дает Банковой определенные возможности для развития темы "госизмены в НАБУ".



Еще один важный индикатор – ход дела против обвиненного в госизмене нардепа Федора Христенко, которого, судя по обнародованным материалам дела, в СБУ позиционируют как связующее звено между российскими спецслужбами и детективами НАБУ, включая упомянутых выше Скомарова и Магамедрасулова. Согласно информации из открытых источников на момент объявления ему подозрения Христенко жил в Дубае. Если он там находится до сих пор, то Банковая может попытаться его оттуда каким-либо образом достать и привезти в Украину, чтоб добиться от него показаний против детективов НАБУ.



В общем, противостояние вокруг антикоррупционных органов может продолжиться и дальше.