В понедельник европейские лидеры провели секретные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые касались поддержки Киева.

Заявления европейцев, сделанные во время телефонного общения, опубликовал немецкий журнал Der Spiegel.

В ходе беседы президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Вашингтон "может предать Украину".



"Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности", — сказал Макрон и добавил, что для Зеленского существует "большая опасность". В Елисейском дворце слова Макрона отрицают.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что Зеленскому следует быть "крайне осторожным в ближайшие дни". Он отметил, что американская переговорная делегация "играет в игры".

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", - заявил политик.

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что "мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами", имея в виду представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

А генсек НАТО Марк Рютте поддержал финна: "Я согласен с Александром; мы должны защитить Владимира".

В статье отмечается , что участники разговора неоднократно заявляли, что считают исключительно европейской прерогативой вопрос распоряжения замороженными активами РФ.

Также европейцы пытались добиться встречи с Уиткоффом и Кушнером, но она не состоялась.

Издание подчеркивает, что содержание переговоров "демонстрирует глубину недоверия европейцев" к США и их переговорщикам по Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, Кушнер и Уиткофф обсудили в Кремле план США для Украины. СМИ сообщали, что после этой встречи американцы должны были вылететь в Брюссель на встречу с Зеленским, однако она была отменена и самолет направился сразу в США.